Aurelia, via libera alla maxi scogliera. Proteggerà la statale dal fiume Vara

Una maxi scogliera per proteggere la statale Aurelia dall’erosione del fiume Vara. A Boccapignone, servirà un investimento da 1,5 milioni di euro e circa 180 giorni di lavoro per mettere al riparo l’importante arteria di collegamento tra capoluogo e Val di Vara, sulla quale da circa tre mesi si viaggia a senso unico alternato. Ieri, la Regione Liguria attraverso il settore Difesa del suolo ha espresso parere favorevole al progetto presentato da Anas; le altre autorizzazioni arriveranno entro un mese, permettendo alla società di appaltare i lavori, che saranno finanziati con i denari del nuovo contratto di programma tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas. La società procederà con affidamento diretto nell’ambito di un accordo quadro, e questo accorcerà ulteriormente l’iter verso l’inizio dei lavori, che potrebbe dunqua avvenire fra circa un mese o poco più. La realizzazione delle opere prevede un vasto intervento nell’alveo del Vara, dalla quale partirà la scogliera chiamata a proteggere il versante dall’erosione.

Durante i lavori dovrebbe essere garantita la circolazione a senso unico alternato, ma non è escluso che nel corso del cantiere possa ritenersi necessario chiudere l’arteria per brevi periodi, per facilitare l’esecuzione di quegli interventi più delicati. "Grazie alla buona sinergia tra istituzioni non è stato perso tempo, l’Aurelia è una strada troppo importante per la vallata e non possiamo permetterci che le condizioni si aggravino ancora portando alla chiusura – rimarca l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Giacomo Giampedrone –. Abbiamo fatto tutto quanto era possibile, sia per sensibilizzare, sia per velocizzare l’iter, così come per individuare quali potessero essere le risorse con cui finanziare l’intervento. Ora l’auspicio è di partire il prima possibile con i lavori. Si tratta di opere complesse, che necessitano di interventi nell’alveo del Vara: non escludo che possa verificarsi qualche situazione di disagio per la viabilità, ma si tratta di un cantiere in grado di risolvere una grave criticità che si è manifestata in quel tratto di strada". "Un’opera che aspettiamo con impazienza, perchè l’Aurelia è il collegamento che unisce tutta la vallata con La Spezia – afferma il sindaco di Borghetto Vara, Stefano Coduri –. Ringrazio Regione e Anas per la tempestività dell’intervento: un’ottima risposta ottima da parte delle istitutzioni".

Matteo Marcello