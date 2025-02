Aurelia, domani la riapertura

Riaprirà domani alle 12 la statale Aurelia a Borghetto, con il ripristino del senso unico alternato e il limite di carico delle 20 tonnellate. Contestualmente alla riapertura, decadrà l’esenzione del pedaggio per chi percorre l’autostrada A12 tra i caselli di Brugnato e La Spezia. I lavori dovrebbero terminare poi entro il 30 marzo, con la riapertura totale dell’arteria.

"Voglio ringraziare il Mit e il viceministro Edoardo Rixi per il supporto che ha garantito in questi giorni di chiusura dell’Aurelia con l’attivazione della gratuità del tratto autostradale – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone –. Anas ci ha assicurato che entro il 30 marzo questo tratto di Aurelia, fondamentale per tutta la Val di Vara, verrà riaperto integralmente, su entrambe le corsie di marcia".

La chiusura della statale, lunedì scorso, si era resa necessaria per ragioni di sicurezza quando, a causa delle piogge intense con un’allerta meteo, l’innalzamento del livello del fiume aveva determinato un deterioramento del corpo stradale. Con la riapertura a senso unico alternato la ditta incaricata da Anas proseguirà l’intervento strutturale da 1,5 milioni di euro per completare entro fine marzo la scogliera sull’argine del fiume Vara.