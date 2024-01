Aumentano gli incidenti. Boom di sanzioni nel 2023

Undicimila sanzioni tra Vezzano e Bolano, costante presenza sul territorio della Polizia Locale, pieno organico, controllo quotidiano. Massimo Lelli comandante della Polizia Municipale dei servizi accorpati di Vezzano e Bolano annuncia il report di risultato dei due anni di unione dei due comandi, da quando a Vezzano il comandante Maurizio Orlandi lasciò per andare in pensione. Un accorpamento inizialmente non visto di buon grado dai vezzanesi per i quali la perdita del comando locale sembrava un problema. Ebbene, invece, nessuna difficoltà emerge dal bilancio che Lelli ha divulgato spiegando che si è sempre garantita la presenza di almeno una pattuglia che opera sui Comuni. In corso ci sono anche dei progetti come quello di rafforzamento della sicurezza che rientra nel programma ‘Vezzano sicura’ e che oltre alle telecamere che vigileranno il territorio contro i malviventi, punta al rafforzamento della vigilanza la velocità stradale nei due Comuni di Vezzano Ligure e di Bolano. In questi giorni sono stati installati nei due Comuni di riferimento undici nuovi velox box che saranno ripartiti tra i due comuni, sei per Vezzano, cinque per Bolano a controllo delle principali arterie stradali: l’Aurelia ai Prati di Vezzano, la strada di Buonviaggio, la provinciale della Val di Vara a Pian di Valeriano e quella che taglia il centro abitato di Ceparana. Il territorio infatti ha ancora un trend negativo in merito agli incidenti stradali perché solo nello scorso anno ne sono stati rilevati quarantuno, numero maggiore rispetto al 2022, alcuni con conseguenze anche gravi. Superlavoro per i verbali, che hanno sfiorato quota undicimila, quelli legati alle violazioni delle norme del Codice della Strada, di cui oltre 6mila a Bolano e quasi 4800 a Vezzano che hanno impegnato notevolmente il personale del comando associato.

"Fatto che ha causato un notevole impegno del personale impiegato – spiega il comandante della Polizia locale associata dei due Comuni, Massimo Lelli – a fronte di assenza di amministrativi di ruolo, sopperita in parte dal servizio di front office, messo a gara e quest’anno implementato per il comune di Vezzano". L’auspicio è che il problema possa essere risolto, per poter utilizzare le risorse per altri compiti, più per i servizi ‘esterni’ e compiti propri della funzione di Polizia locale. Impegnativo è stato il lavoro degli agenti anche sul fronte della vigilanza ambientale, con ben trenta verbali elevati conseguenti ad attività investigativa svolta avvalendosi anche di telecamere sia fisse e che mobili. Poi c’è stato l’incremento estivo dei turni serali nei due Comuni, l’attività di presidio in occasione di manifestazioni e eventi a Vezzano, interventi di manutenzione, ripristino della segnaletica stradale e la posa di dossi artificiali nelle arterie più sensibili, nell’ottica del rallentamento della velocità.