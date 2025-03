Aumenta la raccolta di sangue. Avis di Ceparana, 2024 da record

Aumentano i donatori e la raccolta di sangue all’Avis di Ceparana. Un 2024 da record, quello registrato dalla sezione comunale della bassa Val di Vara, grazie alla capillare opera di comunicazione e promozione portata avanti in questi anni dal direttivo, punto di riferimento della bassa vallata per ciò che riguarda la donazione di sangue. Nei giorni scorsi, le operazioni per il rinnovo del direttivo dell’associazione comunale sono state l’occasione per fare il punto sui risultati dell’attività dello scorso anno, con numeri davvero lusinghieri. Nel corso del 2024 sono state raccolte 334 sacche di sangue, in aumento rispetto al dato fatto registrare nel 2023, quando le sacche raccolte furono 309. Ma soprattutto, aumentano i donatori che, periodicamente, si recano nella sede di via Feletta per donare: i donatori effettivi nel 2024 sono stati 228, ventuno in più rispetto all’anno precedente. Numeri importanti in un momento storico in cui in diverse località del Paese la stessa Avis ha rinnovato l’appello a donare sangue a causa delle carenze registrate nei centro trasfusionali.

Attività di sensibilizzazione e promozione che sarà portata avanti sul territorio ceparanese anche dal nuovo direttivo appena insediatosi, che vede alla presidenza Alberto Bazzani, alla vicepresidenza Cristina Chiappini; segretario Enio Paglini, Enrica Lucchetti tesoriere, Gabriella Chiappini, Ermanno Ciullo e Leonardo Nosei come consiglieri. Il nuovo consiglio, nella seduta di insediamento, ha invitato la popolazione a "conoscere l’attività svolta dall’Avis comunale, che effettua due giornate di raccolta sangue al mese, durante le quali è inoltre possibile sostenere gli esami di idoneità ai candidati donatori". Sempre presso la sede di via Feletta, i candidati donatori avranno la possibilità di effettuare l’elettrocardiogramma richiesto ai fini dell’idoneità alla donazione. "Ringraziamo le donatrici e i donatori, e i candidati, grazie ai quali è stato possibile garantire ogni raccolta – spiega il nuovo consiglio direttivo dell’Avis Ceparana – oltre all’Avis provinciale, e tuttii volontari impegnatinella raccolta di sangue, i medici e gli infermieri, nonchè i volontari impegnati nella campagna calendari sul territorio e la Pubblica assistenza di Ceparana, che ospita e supporta le nostre attività".

Matteo Marcello