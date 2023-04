Attracca la maxi metaniera a basso pescaggio

Là dove i fondali del golfo costituiscono un limite all’accesso delle navi, il business commerciale può comunque crescere giocando sulla larghezza delle stesse a parità di pescaggio.

La prova viene dalla metaniera Dapeng Princess (iscritta al compartimento marittimo di Singapore), 239 metri di lunghezza, 37 di larghezza con una portata di 75.000 metri cubi di gas naturale liquefatto. Si tratta della nave metaniera più capiente mai attraccata nella storia del terminal di Panigaglia di Gnl Italia.

Il varo, dopo la costruzione in Cina su mandato della società armatrice China Lng Shipping, risale a 2 mesi fa; l’entrata in esercizio a pieno regime è avvenuta a seguito delle visite ispettive finali eseguite dal team dell’ente di classifica ABS.

Si tratta della prima di una serie di tre unità che verranno consegnate nei prossimi mesi e destinate alle attività tra l’Algeria e l’Egitto ed i terminal europei Francesi, Spagnoli ed Italiani nell’ambito dell’offensiva commerciale per fronteggiare il blocco delle forniture deciso da Putin.

La novità che contraddistingue la nave rispetto alle altre di simili è la larghezza: essendo maggiore di 6 metri rispetto alle unità tradizionali, permette di presentarsi al terminal di Panigaglia con un pescaggio di 8 metri a pieno carico di 75.000 metri cubi liquidi mantenendo inalterata la compatibilità con i bracci di scarico del terminal stesso. La nave è attraccata al terminal due giorni fa; ieri sera ha mollato gli ormeggi; per scaricare il gnl ha impiegato 48 ore. Tutto è filato liscio. A cornice un momento celebrativo di benvenuto con scambio di crest tra società Dani Shipping del Gruppo Taliercio della Spezia che ha gestito la tessitura dei contatti (ricerca della nave e del carico per la messa in rete attraverso gli impianti di Panigaglia), il comandante della nave e i responsabili del terminal GNL Italia di Snam.

C.R.