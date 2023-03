Attestati di benemerenza Cerimonia in Sala Dante con sindaco e Consiglio

Consegnate ieri, durante una seduta straordinaria del consiglio comunale indetto in Sala Dante, le benemerenze della città della Spezia. Il sindaco Pierluigi Peracchini e il presidente del Consiglio comunale Maurizio Piscopo hanno messo gli attestati nelle mani di Alberto Brunetti, Angelo Maioli e dell’associazione I Sogni di Benedetta. Proprio il sindaco, nelle scorse settimane, in accordo con la conferenza dei capigruppo, ha firmato il decreto per la concessione delle benemerenze civiche alla quale è seguito questo conferimento degli attestati di benemerenza in forma solenne. Ma conosciamo meglio i premiati: Alberto Brunetti si è particolarmente contraddistinto in attività di alto contenuto morale e sociale, impegnandosi quotidianamente per aumentare i servizi sociali e sanitari, riuscendo a garantire alle persone fragili un progetto di vita di qualità. Angelo Maioli ha mantenuto vive la tradizione e la cultura marinaresca del Golfo dei Poeti e della mitilicoltura spezzina. L’associazione I Sogni di Benedetta da anni si fa promotrice di iniziative a supporto della funzione genitoriale attraverso l’organizzazione di eventi gratuiti aperti a tutta la cittadinanza sui temi dell’educazione, offrendo occasione di accompagnamento a genitori ed educatori con l’ausilio di professionisti ed operatori specializzati, sostenendo l’accompagnamento socio pedagogico e relazionale a supporto delle famiglie con particolare attenzione ai nuclei in difficoltà, in modalità gratuita e libera. L’associazione è impegnata anche nel promuovere il benessere sociale ed educativo dei bambini e dei ragazzi, attraverso iniziative ludiche, di animazione e formative.