Attesi circa 600 ambulanti

1 I giorni clou

I giorni che gli spezzini dovranno segnare sul calendario sono quelli ‘classici’ del terzo week end di marzo, ovvero 17, 18 e 19 marzo, giorno i cui si festeggia il santo patrono della città.

L’ufficialità è arrivata lunedì, con la determina dell’ufficio Suap - Commercio

2 Il circuito

I banchi degli ambulanti occuperanno via Chiodo (nel tratto classico, compreso tra piazza Verdi e via Persio), via don Minzoni, viale Mazzini, la Passeggiata Morin, via Persio nel tratto compreso tra via Chiodo e via Cappellini, la parte interna dei giardini pubblici all’ombra della statua di Garibaldi, via Diaz, via Cadorna, piazza Europa e piazza Bayreuth