Attenzione a cyberbullismo e reati informatici: "E’ importante agire per sensibilizzare i ragazzi"

L’auditorium della Biblioteca “Beghi” ha ospitato un incontro dedicato al contrasto e alla prevenzione del cyberbullismo e dei reati informatici, organizzato per il Comune della Spezia dall’assessore alla sicurezza Giulio Guerri in collaborazione con la sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato. All’iniziativa sono intervenuti l’ispettore Alessandro De Nanni e il vice sovrintendente Davide Pratelli, che hanno interagito con un’ampia rappresentanza di ragazzi delle classi II e III delle scuole “Fontana” e “Formentini”, illustrando i rischi derivanti da un utilizzo sbagliato, incauto e non responsabile dei social e dei moderni strumenti di comunicazione, compresi i risvolti di natura legale. L’incontro rientra nella campagna di iniziative per la promozione della consapevolezza e della prevenzione negli ambiti della sicurezza e della salute, portata avanti dall’amministrazione spezzina.

Come sottolinea il sindaco Pierluigi Peracchini, "il cyberbullismo è un grave fenomeno sociale purtroppo diffuso soprattutto tra i nativi digitali, i cui effetti possono portare a gravi conseguenze e, talvolta, a tragici gesti estremi.

Abbiamo l’importante compito di responsabilizzare i ragazzi al rispetto reciproco e di spiegare loro come utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione in maniera intelligente. Ringrazio la Polizia o per aver collaborato nella realizzazione di questo evento e per l’impegno costante con iniziative che coinvolgono le nuove generazioni". Prosegue l’assessore Guerri: "E’ molto importante affrontare il tema del cyberbullismo sia con i giovani che con gli adulti. Continueremo questo percorso anche con iniziative rivolte ai genitori. Ringrazio il personale della Sezione Operativa per la Sicurezza cibernetica della Polizia di Stato, per il prezioso lavoro svolto ogni giorno e per la fondamentale collaborazione anche nelle attività divulgative e di sensibilizzazione a beneficio della nostra comunità".