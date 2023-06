Attacco choc contro Spezia Pride Imbrattato il manifesto dell’evento

L’azione è stata movimenta e mossa da una certa forza: lanciare una "secchiata" di pittura ha comportato una certa potenza muscolare. Così nella notte di domenica 11 giugno, il mega manifesto pubblicitario del La Spezia Pride, affisso in viale Fieschi, nella zona di Pegazzano, è stato deturpato.

Ignoti, hanno gettato una secchiata di vernice con il palese intento di sfregiare il manifesto. Si suppone per un atto dimostrativo di qualche tipo, e - nell’interpretazione degli organizzatori dell’evento - intimidatorio.

"È un fatto gravissimo che, data l’intenzionalità e la premeditazione dell’atto, dimostra il clima di violenza e omolesbobitransfobia crescente che si respira nella nostra città" spiega RAOT - Rete Anti Omofobia e Transfobia, ente promotore del Pride spezzino, che avrà luogo tra cinque giorni che rileva come "Nel silenzio delle istituzioni, si riducono i diritti e incalzano gli atti intimidatori e di violenza verbale e fisica".

"Il Pride è una manifestazione pacifica, uno spazio di lotta politica per i diritti di tutti e tutte e di rivendicazione per la comunità LGBTQIA+, ciò che è avvenuto è inaccettabile e auspichiamo una presa di posizione da parte delle istituzioni" dichiara la presidente dell’associazione Valentina Bianchini, che richiama le autorità a rispondere con forza a questa azione.

"Tutti i cittadini e le cittadine hanno diritto a vivere liberi e sicuri e a veder rispettato il loro diritto di esistere e questo non sta avvenendo, anzi. Si stanno progressivamente cancellando parti intere della società civile e queste azioni sono la manifestazione concreta e violenta di ciò che affermiamo da mesi: le nostre città non sono sicure per la comunità LGBTQIA+."

Il pride non si ferma, non lo farà a Spezia né nelle altre città italiane, di questo sono sicuriə organizzatori: c’è bisogno oggi più che mai di scendere in piazza uniti e unite, per affermare il diritto umano di esistere di ogni persona, qualunque sia l’orientamento sessuale, di genere, la provenienza geografica, la disabilità, ecc.

È l’invito accorato di RAOT, che condanna fortemente quanto accaduto, ma risponde con forza chiamando a gran voce tutta la comunità spezzina a "scendere in piazza compatta a sostegno della libertà, contro ogni forma di discriminazione e contro queste forme di normalizzazione della violenza dilaganti".

Con questo sentimento RAOT invita associazioni, collettivi, organizzazioni che lavorano nell’ambito dei diritti, ad aderire al La Spezia Pride. "Scendete in piazza insieme a noi, ci vediamo al La Spezia Pride sabato 17 giugno in piazza Brin alle 16.30. Camminiamo insieme, camminiamo uniti e unite"

Intanto la Cgil esprime la massima solidarietà a Raot e La Spezia Pride. "Siamo certi che gli attivistinon si faranno intimidire e che sarà un Pride bellissimo e partecipato, a cui aderiamo con ancora più entusiasmo". Così Luca Comiti, Segretario generale della Cgil, che continua: "l’atto di intimidazione si inserisce in un clima più generale nel Paese e nel nostro territorio ostile alla comunità LGBTQIA+. Come Cgil le lotte per i diritti della comunità LGBTQIA+ si intrecciano in modo indissolubile con quelle per il lavoro, contro la precarietà, contro il razzismo, per la pace, contro i vecchi e nuovi fascismi. Saremo presenti alla parata di sabato 17 con il nostro carro per ribadire la necessità della tutela delle libertà individuali sulle quali il nostro Paese sconta situazioni di arretratezza".