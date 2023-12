Atmosfere anglosassoni. Musica e letture natalizie con il Convitto Armonico

Nell’ambito delle numerose iniziative culturali e musicali che tradizionalmente vengono organizzate nella nostra città in attesa del Natale, senza dubbio l’evento proposto dal gruppo vocale "Il Convitto Armonico", ensemble ben noto nel nostro territorio, si distingue per originalità e coinvolgimento del pubblico. Questa sera alle 21.15, nella Chiesa dei Santi Giovanni e Agostino nell’omonima piazzetta nel centro storico della città, il Convitto Armonico, come sempre diretto da Stefano Buschini e con Marco Montanelli all’organo, proporrà un concerto natalizio con brani della tradizione europea e lettura di poesie e testi sul Natale.

L’impostazione della serata può apparire inconsueta, in realtà tale modalità di scansione del programma, alternando musica e letture natalizie, è diffusa e ben radicata per esempio nei paesi anglosassoni, per esempio a Cambridge, nel Regno Unito, dove ogni anno alla vigilia di Natale coro e assemblea celebrano la nascita di Cristo nella cappella del King’s College, una delle più prestigiose Università del Paese. Non è la prima volta che il Convitto adotta e propone questa impostazione, quest’anno tuttavia il coinvolgimento del pubblico non sarà solamente emotivo ed in qualche modo passivo limitando la partecipazione al semplice ascolto. In questo caso l’uditorio sarà invitato a cantare insieme al coro alcuni celebri brani della tradizione natalizia, creando quindi un’unione ancor più coinvolgente in un’occasione così sentita come la celebrazione della nascita di Cristo. Doveroso ricordare per chi ancora non fosse a conoscenza che Il Convitto, in attività dal 1990, ha tenuto più di 350 concerti in tutta Italia e anche all’estero, vinto cinque concorsi corali nazionali e pubblicato 3 cd per la casa discografica Tactus, per la quale sta preparando il quarto lavoro con musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Gli ascoltatori affezionati che da anni seguono i concerti del Convitto potranno anche in questa occasione condividere un evento di alto livello artistico e professionale.L’ingresso alla chiesa di Sant’Agostino è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Piero Barbareschi