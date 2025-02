Atleta sviene. Paura alla partita

Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio al “Palasprint“ di via Parma durante l’incontro di pallacanestro tra la Tarros e i toscani della Virtus Siena. Nei minuti conclusivi della gara il giovane giocatore senese Marco Bracagni, ruolo guardia classe 2004, si è improvvisamento accasciato a terra dopo un contatto fortuito con un suo compagno di squadra. Il giocatore ha ricevuto un colpo alla testa mentre stava contendendo un rimbalzo sotto canestro. Per qualche momento il giocatore ha perso conoscenza e nel palazzetto si sono vissuti attimi di grande apprensione. Sono intervenuti i sanitari di Delta1 del 118 e i militi della Croce Rossa che hanno trasportato il ragazzo in ospedale per ulteriori accertamenti.