’Atlas Feminae’ sotto i portici

Verrà presentato oggi, in via Chiodo 107 davanti alla libreria Ricci, il volume ‘Atlans feminae’ Part. 8 (il più recente in ordine di tempo) che fa parte del catalogo riassuntivo di tutta la produzione video installativa (2007-2023) dell’artista visiva Eleonora Rossi. Alle 21, nell’ambito della rassegna ‘Vivere i portici’, Eleonora Rossi sarà in conversazione con Attilia Rossi, docente di Letteratura, in merito a tutto il progetto e nello specifico alle 4 videoinstallazioni contenute nella pubblicazione e dedicate a Isabella d’Este, Sofonisba Anguissola, Leonora Carrington e Fernanda Wittgens (opere che saranno proiettate durante la serata). Il ciclo ‘Atlans feminae’ è un work in progress che intende indagare il tema del ritratto contemporaneo attraverso alcune figure femminili note e meno note della storia che l’artista ha scelto di approfondire per affinità personale, ma che acquistano nell’opera video un valore universale. Indagando la storia privata e pubblica dei suoi soggetti, Eleonora Rossi ritrova, infatti, in taluni comportamenti un sentire femminile comune che travalica il tempo e lo spazio, e fortemente presente anche nella contemporaneità. Il catalogo completo sarà pubblicato entro la fine del 2024.

m. magi