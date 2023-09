Atc, strappo sindacale. Fit Cisl corre da sola . Azienda nel mirino: "Lavoratori sfiduciati"

Lo strappo sindacale è servito: sulla trattativa che va avanti da settimane in seno ad Atc, Fit Cisl decide di correre da sola, chiedendo tavoli separati nel confronto che vede contrapposti la dirigenza aziendale e le organizzazioni sindacali di categoria. La decisione è stata messa nero su bianco in una lettera inviata ai vertici della società del trasporto pubblico. L’unità sindacale, di fatto traballante da mesi, è venuta meno. "Abbiamo tentato ripetutamente il confronto con le altre organizzazioni sindacali per portare unitariamente una voce unica che denunci il forte disagio e sconforto in cui versano i lavoratori di Atc. Lavoratori che tutti i giorni fanno il loro dovere sublimando a mancanze e carenze dell’azienda, mancanze e carenze che non vediamo affrontare in una teoria del rimando continuo. Purtroppo il nostro evidenziare le necessità e le difficoltà non viene condiviso: fino a quando questo stato di cose non avrà fine, Fit Cisl farà un suo percorso per la difesa e la tutela dei lavoratori" si legge nel volantino diffuso da Fit Cisl, che nella lettera all’azienda si dice "disponibile a una serie di incontri con la dirigenza di Atc Esercizio per portare proposte e richieste che ritiene indispensabili per il miglioramento dell’attuale situazione in cui versa l’azienda, situazione che sta provocando una forte sfiducia e disagio tra i lavoratori".

Situazione che nelle scorse settimane era stata messa in evidenza da La Nazione, e che lo stesso sindacato non esita a illustrare. "Riteniamo necessario, viste le difficoltà nel reperire personale autista e manutentivo, che si torni a parlare di una politica salariale che torni a rendere appetibile venire a lavorare in Atc. Serve una rivalutazione economica delle attuali indennità pagate ai lavoratori, puntando sull’indennità di presenza, cui collegare anche un buono pasto come rimborso spese giornaliero" si legge nel documento, dove vengono messe in evidenza altre esigenze, come quella di migliorare le attuali percorrenze e soste tecniche ai capolinea, e quella di puntare a una diversa politica per le assunzioni, rilanciando l’apprendistato e la formazione interna. "Bisogna puntare sui giovani da formare anche se non patentati, l’età media dei lavoratori si aggirà sui 50 anni, troppo alta. I fatti dimostrano – spiega la Fit Cisl – che il nostro territorio ha bisogno di un incremento di corse e che vi è una richiesta dei Comuni per servizi aggiuntivi".

"Aumentare il personale viaggiante e manutentivo può portare all’aumento dei servizi e degli introiti per l’azienda. Sappiamo che tutto questo ha un costo, ma nel rispetto di conti economici aziendali che devono rimanere in un giusto equilibrio, siamo convinti che sia una strada obbligata per un rilancio dell’azienda oggi in difficoltà nel reperire il personale. Oggi – rimarca il sindacato di categoria – Atc non è più in grado di dare le risposte che vengono chieste, vedi il servizio scuolabus dei Comuni di Vezzano e Bolano".

Matteo Marcello