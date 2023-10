Atc, spiragli di tregua tra azienda e sindacati. Gli autisti non idonei messi in ferie d’ufficio

LA SPEZIA

Autisti non idonei messi in ferie d’ufficio in attesa di una soluzione che dovrà emergere da un tavolo ad hoc tra azienda e sindacati. È l’indiscrezione filtrata ieri al termine della riunione che, a Palazzo civico, ha visto il sindaco Pierluigi Peracchini e l’amministratore delegato di Atc Francesco Masinelli incontrare le organizzazioni sindacali. Un riunione molto attesa dopo gli scontri e le polemiche delle ultime settimane, che è servita non solo a fare il punto sui tanti temi ancora insoluti, ma soprattutto a certificare una sorta di “tregua armata“ tra azienda e buona parte delle sigle sindacali. Tanto che l’intervento con cui il sindaco ha aperto l’incontro a molti è parso un vero e proprio richiamo alla responsabilità: nel difendere la scelta del mantenimento del servizio in house, ha chiesto ai sindacati se davvero si volesse ancora perseguire l’obiettivo della gestione pubblica, ma al contempo avrebbe riconosciuto una crisi dell’azienda del trasporto pubblico, ragionando sulla necessità di invertire la rotta. Numerosi i temi che sono stati trattati, tra cui anche quello degli autisti non idonei, per i quali è emersa la richiesta da parte dei sindacati di trovare una soluzione che tuteli quei lavoratori (una decina; ndr) che nelle scorse settimane dopo aver sostenuto la visita di controllo in un istituto di Pisa, si sono visti togliere – temporaneamente o definitivamente – l’abilitazione alla guida degli autobus. Un altro tavolo riguarderà l’ormai famigerato premio di presenza, l’indennità pensata dall’azienda per cercare di frenare l’assenteismo ma che oggi, a distanza di quasi un anno dall’avvio delle contrattazioni, non ha ancora visto la luce, mentre un altro incontro avrà come tema centrale l’illustrazione del nuovo piano economico finanziario, cui sta lavorando la Provincia. Durante la riunione, durata poco più di un’ora e mezza, è stata affrontata anche la carenza di autisti: al di là delle recenti inidoneità, l’azienda ha la necessità operare nuove assunzioni ma deve fare i conti con le evidenti difficoltà nel reperire autisti sul mercato. Un problema nazionale, che Comune e Atc vorrebbero ’aggirare’ grazie ai fondi europei e alla collaborazione della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica: l’ente spezzino, secondo quanto emerso dall’incontro, grazie ai contributi comunitari sarà in grado di formare nuovi autisti – con tanto di patente dedicata – che potranno così concorrere per le assunzioni che saranno operate dall’azienda del trasporto pubblico. "Siamo pronti al dialogo: abbiamo le nostre idee ma siamo aperti al confronto con l’obiettivo di portare a casa un risultato che sia a favore dei lavoratori" ha detto Mario Bonafiglia, sindacalista della Cisl, mentre per Stefano Bettalli, segretario della Filt Cgil, "sono tanti i temi che devono essere affrontati: deve riprendere al più presto la discussione sull’organizzazione del lavoro, sui costi del servizio, e rispetto alle risorse che possono essere investite a favore dei lavoratori, Per risolvere il problema del personale è necessario migliorare le condizioni di lavoro". Anche Marco Furletti, di Uiltrasporti, è netto: "Un incontro positivo – afferma –, il sindaco ha proposto un metodo di lavoro condivisibile, con tavoli specifici tra azienda e sindacati sulle criticità. Noi chiediamo che venga riaperta al più presto la discussione rispetto all’accordo aziendale sul premio di presenza e sul premio di produzione legato alla redditività dell’azienda. Dobbiamo dare risposte in termini salariali. Sulla carenza di organico è sicuramente una proposta apprezzabile quella del coinvolgimento della Scuola nazionale trasporti con l’utilizzo di fondi europei per la formazione di nuovi autisti".

Matteo Marcello