Atc, i sindacati vanno in trincea: sospesi straordinari e rientri

La Spezia, 20 settembre 2025 – Sospensione delle prestazioni straordinarie e dei rientri in servizio nei giorni di riposo per esigenze aziendali, e il rispetto rigoroso dei limiti di velocità durante i turni di linea. La trattativa per il rinnovo del contratto integrativo di secondo livello del personale di Atc si interrompe forse definitivamente, e i sindacati tornano in trincea. Uiltrasporti, Faisa Cisal, Cobas e Ugl hanno infatti annunciato una serie di misure di protesta a seguito della rottura della trattativa con i vertici aziendali.

“L’azienda, durante l’ultimo incontro, ha confermato la propria posizione senza alcuna apertura al confronto, respingendo le nostre proposte e rifiutando ogni possibilità di mediazione. Conseguentemente invitiamo tutti i colleghi a dare un segnale forte e unitario” si legge nella nota dei sindacati di categoria inviata al personale viaggiante di Atc.

“Queste azioni rappresentano una forma di protesta civile, legale e condivisa, necessaria per far comprendere all’azienda che i sacrifici quotidiani dei lavoratori meritano un concreto riconoscimento. Ricordiamo che lo straordinario programmato (variazioni) o i rientri dal riposo in nessun caso sono obbligatori” precisano le organizzazioni sindacali di categoria, che sottolineano come al momento “l’azienda non intenda proseguire la contrattazione, chiudendo la porta a eventuali trattative”.

Matteo Marcello