Atc, più corse in città e nella prima periferia

Potenziamento del servizio pubblico urbano e della periferia nei tre giorni dedicati alla FIera di San Giuseppe. Corse in più riguardano le linee 1, 3, 12, 21 e linea C. Un plus che arriverà nelle giornate di sabato e domenica. Non mancheranno le navette attive dalle 8.30 di venerdì 17 fino alle 20 di domenica. Per agevolare gli spostamenti, Atc ha predisposto in occasione della Notte bianca e solo nella giornata di sabato, una navetta attiva fino all’1,30 di notte. La frequenza del servizio di trasporto ha una cadenza di 20 minuti per arrivare a 10 nelle ore di punta (9,30-10,30; 12,30-14,30; 16,30 -19,30). Ovviamente saranno potenziati anche i controlli dunque la raccomandazione è munirsi di biglietto o altro titolo. Punti di assistenza per clienti alle fermate di via XX Settembre (giardini) e in via XXIV Maggio piazzale del Marinario.