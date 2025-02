Atc, i sindacati sull’Aventino: "Recuperare risorse per il Tpl. Siamo pronti a mobilitarci"

"Si riunisca il tavolo permanente e si recuperino risorse per il Tpl". I sindacati tornano alla carica sul taglio delle risorse aggiuntive al bacino spezzino del Tpl in favore di quello di Imperia. Ieri, l’incontro tra i sindacati confederali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil, con gli assessori comunali alla mobilità e alle partecipate del Comune della Spezia, Kristopher Casati e Manuela Gagliardi, chiamati a ’sostituire’ il sindaco e presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, destinatario della richiesta di incontro. La ripartizione per il territorio spezzino è passata dal 12,3% al 4,4%, con una perdita di 400mila euro per il 2024. "Si devono individuare risorse per il 2025, affinché si evitino ulteriori penalizzazioni per lavoratori e cittadini: riteniamo grave l’assenza all’incontro del sindaco e presidente della Provincia considerata l’importanza del tema per il territorio. La questione del trasporto pubblico locale non può essere affrontata senza il coinvolgimento diretto della massima autorità comunale e provinciale" dicono i sindacalisti che hanno partecipato al tavolo, il segretario generale della Cgil Luca Comiti, quello di Filt Cgil Stefano Bettalli, il segretario Fit Cisl Francesco Tartarini col delegato Atc per il sindacato, Mario Bonafiglia, il segretario Marco Furletti col delegato Uiltrasporti Giuseppe Ponzanelli. Gli assessori hanno garantito che il Comune avvierà un confronto con la Regione. "Chiediamo che venga istituito un tavolo permanente per monitorare la situazione e trovare soluzioni concrete per il recupero dei fondi necessari a garantire un servizio adeguato alla cittadinanza. Non escludiamo iniziative di mobilitazione".

mat.mar.