Atc, contestato un licenziamento Fit Cisl: "A casa madre di tre figli" Replica: "E’ stata tutelata l’utenza"

"Senza alcuna spiegazione una dipendente di Atc Esercizio - madre separata con tre figli - assunta nell’ultimo concorso al termine dei sei mesi di prova, si è vista recapitare una lettera a firma del direttore generale Francesco Masinelli in cui le veniva comunicato il mancato superamento del periodo di prova". Le rivelazione è di Fit Cisl attraverso una nota nella quale si evidenzia un altra circostanza."Questo è il terzo caso nell’arco di pochi mesi in cui accade una situazione del genere. Da quanto ci è a conoscenza nella storia di Atc casi del genere non ve n’erano mai stati. Per arrivare a procedimenti del genere il lavoratore deve aver combinato qualcosa di veramente grave. Ora ci domandiamo se una lavoratrice separata madre, con 3 figli da sostenere, che per quanto ci risulta in questi mesi di prova ha svolto il suo lavoro come gli altri dando inoltre la sua disponibilità, nonostante una chiara difficoltà familiare, a svolgere anche ore di lavoro straordinario sopperendo alle situazioni di difficoltà aziendali nella copertura dei turni, come può essere lasciata a casa!?" Fit-Cisl ha dato mandato ai propri studi legali di impugnare "questo licenziamento ingiusto e inconcepibile soprattutto in un’ Azienda di proprietà pubblica".

La replica di Francesco Masinelli non tarda ad arrivare. Eccola: "La Società opera nella selezione del personale secondo criteri oggettivi e trasparenti, individuati in base alla normativa di legge e contrattuale. L’analisi delle attività del personale dipendente in prova è, altresì, affidata a personale interno con comprovata esperienza professionale. A fronte della contestazione, strumentale, di cui sono stato oggetto, da parte di Fit Cisl evidenzio che proprio nell’interesse della società sono stati confermati in servizio ben 47 autisti che erano in prova. Ritengo che la Società, in una tale condotta, risponda nel modo più giusto e corretto alle esigenze del servizio e dell’utenza, riservandomi, in ogni caso, di valutare attentamente le dichiarazioni rese dalla Fit Cisl, sempre e comunque nella tutela della Società".