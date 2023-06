Astrofili sulla rampa di lancio Via agli appuntamenti estivi

Con l’inizio di giugno, parte ufficialmente la stagione estiva degli eventi astronomici promossa dall’associazione Astrofili Spezzini che ha sede, da non molto, alla Spezia in via Pietro Beghi 21 (ex biblioteca Beghi). Gli appuntamenti estivi, che termineranno a fine settembre, copriranno due regioni e ben nove Comuni, che hanno richiesto quegli eventi itineranti, attraverso le pro loco o altre associazioni operanti sul territorio, per arricchire il proprio palinsesto. Quattro saranno le tappe nei castelli della zona: Godano (28 luglio), Vezzano Ligure (9 agosto), San Giorgio alla Spezia (12 agosto) e Bibola (23 settembre). Tre, invece, le escursioni di trekking stellare, la prima in collaborazione con i sentieri dei monti Liguri (a Filattiera il 24 giugno) e le altre due in sinergia con il Cai della Spezia: la prima nella magnifica cornice della Madonna di Montenero, nel Comune di Riomaggiore (22 luglio); la seconda per la due giorni del 3° Raduno nazionale dell’escursionismo adattato ‘A ruota libera’ (9 e 10 settembre), un evento di inclusività sia per le escursioni nel golfo, che per gli eventi astronomici.

Altre serate molto importanti, che usciranno dagli schemi classici, saranno organizzate alla Marinella di San Terenzo (5 agosto) e alla festa di San Rocco a Corvara (16 agosto). Nelle serate della Madonna di Montenero e del Castello San Giorgio ci sarà l’importante presenza della divulgatrice scientifica spezzina Sabrina Mugnos, per incantare gli spettatori con i suoi racconti. Infine ricordiamo gli astrofili il 25 agosto nell’ambito dell’Estate Spezzina e il 26 agosto al Parco di Montemarcello. "Tutte le nostre serate sono aperte ad un pubblico di tutte le età e sono inclusive per ogni tipo di disabilità", conclude il presidente degli Astrofili, Luigi Sannino, invitando gli appassionati a seguire i canali social per la descrizione degli eventi e a rimanere sempre aggiornati su tutte le novità iscrivendosi alla mailing list in calce al sito internet dell’associazione www.astrofilispezzini.org.

Marco Magi