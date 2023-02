Astrofili e Soroptimist, incontri con Mugnos

Doppio appuntamento con Sabrina Mugnos, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza di domani, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto oggi il Comune della Spezia, in collaborazione con l’associazione Astrofili Spezzini e il Cai della Spezia, ha organizzato un evento dedicato alla geologa, scrittrice e divulgatrice scientifica spezzina, già ‘Donna dell’Anno 2021’ per la città di Vercelli. Si inizia alle 17.30, alla mediateca regionale ligure, con l’inaugurazione di una mostra delle sue immagini scattate durante le esperienze nel Grande Nord, dove ogni anno si reca e conduce persone ad ammirare il suggestivo fenomeno delle Aurore Boreali; alle 21 seguirà la proiezione di un breve video e una conferenza accompagnata da suggestive immagini dei paesaggi artici. Il giorno seguente, domani, la Mugnos si racconterà anche come donna, scienziata e viaggiatrice nei locali dell’Nh Hotel di Spezia, dove alle 18 sarà ospite del Soroptimist Club spezzino (in collaborazione con la Consulta femminile provinciale), un’associazione internazionale attivamente impegnata nel sociale focalizzata sul mondo femminile. "La particolare importanza dell’incontro – affermano dal Soroptimist – è la dimostrazione del grande contributo che le donne possono dare in un settore nel quale persiste un profondo divario con la presenza maschile nelle cosiddette discipline Stem, ossia Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, che ancora oggi registra una percentuale di partecipazione femminile molto limitata e caratterizzata da condizioni peggiori rispetto ai colleghi uomini, sia nella carriera professionale sia in quella accademica". La nostra illustre concittadina è molto nota per le sue numerose pubblicazioni, oltre alla redazione di ben quindici libri e due dvd e per i frequenti interventi ed interviste sulle maggiori emittenti televisive e radio italiane ed estere. Si tratta del primo evento curato dalla neoeletta presidente del Soroptimist, Patrizia Rossi, che sarà alla guida delle prossime iniziative del club spezzino, proseguendo l’impegno di Francesca Menotti.

Marco Magi