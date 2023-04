Aste slittate per interesse "In tanti chiedono notizie Meglio allungare i tempi"

Dopo tanto adoperarsi (con scontri anche in Consiglio comunale) per chiudere la partita delle prime aste dei ruderi-tesoro sull’isola Palmaria (due lotti a 3 e 8 milioni di euro) prima delle elezioni, l’amministrazione comunale di Porto Venere, il 21 aprile, ha deciso di far slittare le stesse al 22 giugno. Perché? Interesse mancato? Lo abbiamo chiesto al sindaco Matteo Cozzani. "Lo slittamento non è affatto legato ad una mancanza di interesse da parte del mercato, ma si è reso necessario per il motivo opposto".

Puntualizziamo...

"Proprio perché sono arrivate numerose richieste di informazioni, oltre una decina, e sono stati fatti molti sopralluoghi, abbiamo ritenuto opportuno opportuno prorogare i termini considerando che si tratta di un’attività strategica per il Comune di Porto Venere, in termini generali e non perché legata alle elezioni, abbiamo scelto di posticipare i termini per garantire un maggior numero di offerte e di proponenti e partecipanti all’asta".

Un mese non era ipotizzabile?

"Chiaramente un mese fa non pensavamo di ricevere così tante richieste e quindi, per evitare di restringere il campo, ma anzi per allagarlo il più possibile ed avere più persone che partecipino, abbiamo deciso di posticipare la scadenza".

Obiettivo fare cassa superando il degrado…

"Ricordo l’esperienza di Casa Carassale in cui all’inizio, avendo dato poco tempo ai soggetti interessati, sembrava non ci fossero molte proposte, tanto che la prima asta andò deserta, ma poi riuscimmo ad aggiudicarla ad un prezzo comunque alto rispetto alla base d’asta. In questo caso non è corretto affermare che l’asta sia andata deserta: semplicemente sono più lunghi i tempi previsti per la presentazione delle offerte. Si tratta di una cifra importante per cui riteniamo sia giusto offrire un tempo maggiore per poter formulare proposte concrete".

Chi vince le elezioni sarà obbligato a dare corsa alla procedura?

"Ogni lista sarà libera di decidere come muoversi. Ma lo sarebbe stata anche se ci fosse stata un’aggiudicazione. Questo perché la stipula dei contratti sarebbe sicuramente stata successiva alle elezioni. Ritengo, però, che sia importante per la prossima amministrazione fare un ragionamento serio su quelle che potrebbero essere le conseguenze delle proprie scelte".

Cioè?

"Ci sono degli obblighi nei confronti della Marina Militare e soprattutto verso i cittadini. Visto che comunque il percorso per arrivare a queste aste ha comportato dei costi giustificati dall’obiettivo finale. Sarà responsabilità di qualsiasi candidato che vincerà le elezioni valutare la strada da seguire e prendere decisioni in merito. Io continuo a pensare che la strada giusta sia quella di aggiudicare i lotti e con quelle risorse ridurre in buona parte il debito del Comune. Con la restante parte sarà possibile fare investimenti strategici sia per l’Isola che per per tutto il territorio comunale".

Corrado Ricci