Asta benefica al castello dalla parte delle donne

In programma domenica 17 marzo dalle 10.30 alle 13 al Castello di Lerici un’asta benefica per sostenere i diritti delle donne attraverso l’arte. “Non sei sola” è il titolo dell’evento che ha come obiettivo raccogliere fondi destinati al servizio politiche sociali del Comune di Lerici per finanziare progetti contro la violenza di genere. Diciassette gli artisti coinvolti, tutti locali, che hanno messo a disposizione le proprie opere, manifestando vicinanza ad un tema tanto attuale: Federico Anselmi, Carlo Bacci, Pietro Bellani, Raffaele Cavaliere, Cosimo Cimino, Lotario Farina, Olimpio Galimberti, Gloria Giuliano, Stefano Guercio, Giovanni Medusei, Marzia Marusca Morelli, Michele Moroni, Walter Tacchini, Mario Tamberi, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone ed Enrico Valenti. L’evento è organizzato da assessorato alle politiche sociali, con assessorato alla cultura, Lions club Lerici Golfo dei poeti e patrocinio della Prefettura della Spezia, da sempre molto attenta a questo genere di temi.

"Sotto l’impulso del Prefetto Maria Luisa Inversini, abbiamo organizzato questa raccolta fondi per finanziare attività per contrastare la violenza di genere. Il nostro obiettivo è raggiungere le fasce d’età più giovani realizzando momenti di sensibilizzazione con le associazioni sportive e il nostro Istituto Comprensivo" spiega Alessandra Di Sibio assessore alle politiche sociali del Comune di Lerici. "Stiamo procedendo anche alla formazione di nuove volontarie del Punto di ascolto, un primo appoggio sul territorio, in collaborazione costante con i Centri antiviolenza di Spezia e Sarzana".