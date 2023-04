Assunzioni stagionali in bar, pub e tavola calda

Offerte dalla provincia di La Spezia dai Centri per l’impiego su https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 CAMERIERE per Bar Pub. Età massima 40 anni circa. Richiesta conoscenza della lingua. Si offre contratto a tempo determinato stagionale da aprile a fine ottobre, full time con orario oltre la mezzanotte. Sede di lavoro: Riomaggiore. Offerta 46836

1 CUOCO Ristorante cerca 1 cuoco o aiuto di piatti della cucina tradizionale ligure. Disponibilità a lavorare nei week-end e festivi. Si offre contratto a tempo determinato di 56 mesi: 30 ore settimanali serali dalle 19.30 alle 23-23.30. Zona Bonassola. Offerta 46832

1 CAMERIERE per bar a Monterosso al Mare per la stagione. Per agevolare la gestione di personale proveniente da altri comuni si propone un orario tale da coprire pranzo e aperitivo per agevolare il ritorno. Contratto a tempo determinato 8 mesi. Offerta 46830

1 CUOCO per bar tavola calda una figura.Si occuperà della preparazione dei pranzi. Età 18-55 anni. Si offre tempo determinato con possibili sviluppi, orario 7-16. Sede Sarzana. Offerta 46803.