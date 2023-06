Assunzioni per diplomati al Comune di Genova

Pronte 50 assunzioni nel Comune di Genova per istruttori amministrativi: per partecipare basta solo il diploma. Assunzione a tempo indeterminato e pieno. Il ruolo professionale in cui saranno inseriti i candidati selezionati prevede attività di carattere istruttorio predisponendo atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza inerenti fasi o processi di lavoro, organizzazione ed elaborazione dati o informazioni con relazioni anche con il pubblico e i cittadini, non solo per procedimenti interni all’amministrazione.

E’ richiesta la capacità di utilizzo di strumenti e applicazioni informatiche di base. In base al numero delle candidature pervenute potrà essere prevista una preselezione tramite questionario a risposta multipla sulle materie delle prove scritte ed orali o test di tipo psico-attitudinale. Per il dettaglio delle materie su cui verteranno le prove, consultare il testo integrale del bando di concorso. Le domande vanno presentate entro il 29 giugno tramite la procedura online raggiungibile dal sito https:smart.comune.genova.it