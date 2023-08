Assunzioni al palo, diffidata l’Asl La carica di 56 infermieri nel limbo

Siamo arrivati alle carte bollate nella querelle delle 56 assunzioni di infermieri nell’Asl 5 ancora al palo nonostante il superamento del "concorsone" concluso alla fine del 2022 e le indicazioni di Alisa all’azienda, già nel dicembre scorso, a "procedere alla programmazione dell’entrata in servizio dei candidati nel più breve tempo possibile". Molti di questi si sono rivolti all’avvocato Erminia Dell’Amico, per lamentare le conseguenze dell’immobilismo aziendale: danno emergente, lucro cessante oltreché perdita di chance (anzianità e privilegi ad essa riferibili).

La prima mossa è stata quella della diffida all’Asl affinché dia corso alle assunzioni. L’atto risale al 4 luglio scorso ma, al momento, non ha ancora avuto risposta. Cresce così il malumore e la predisposizione di azioni più ficcanti per traguardare il rispetto del diritto al lavoro.

L’avvocato è alle prese con i calcoli per presentare il conto all’Asl 5. "Tenuto conto del tempo trascorso dal momento in cui Alisa ha fornito all’Asl 5 i nomi degli idonei che hanno superato il concorso con ottimi risultati, il danno maturato ad oggi non può essere quantificato in meno di 20mila euro a persona". Ergo, sull’Asl pende una spada di Damocle da oltre un milione di euro. E tutto ciò in considerazione dell’altro danno, più difficile da quantificare ma umanamente pesante, delle mancate risposte ai bisogni che salgono dall’utenza: gli infermieri sono necessari per fronteggiare i vuoti di organico che costringono ai salti mortali coloro che lavorano ma non riescono a soddisfare le necessità di chi ha bisogno di cure e attenzioni. Insomma, non solo questioni di diritto alla base della situazione per la quale gli aspiranti all’immissione nel ruolo vivono in una sorta di limbo, con corredo di beffa.

Nel frattempo, infatti, vedono i colleghi che sono dopo di loro nella graduatoria del concorsone regionale entrare a lavorare nella Asl 4 Chiavarese. La comunicazione di Alisa all’Asl 5 del dicembre scorso ha infatti portato, in relazione alle richieste di preferenze di sede, a ’congelare’ la loro posizione nella prospettiva dell’assunzione in ambito locale. L’Asl 5, ricordiamo, aveva già assunto, un anno fa, una settantina di infermieri vincitori di concorso e aveva indicato nella mobilità dall’Asl 4 la via per fronteggiare i bisogni, risolvendosi la mossa in beffa per gli infermieri che aspirano a lavorare negli ospedali e nelle sedi spezzine.

Corrado Ricci