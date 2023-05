Assunzione degli infermieri "Dal Pd allarme infondato"

Emergenza infermieri? Un allarme infondato per l’assessorato alla sanità della Regione Liguria. Dopo le recenti dichiarazioni su presunte assunzioni col contagocce del personale infermieristico nella Asl 5 e la conseguenze carenza cronica di personale da parte del consigliere dem Davide Natale, apparse nei giorni scorsi nelle nostre colonne, arriva la smentita da Genova. A intervenire è l’assessore competente Angelo Gratarola, che contesta la previsione di un aumento di sette unità a fronte di una necessità di 70 a fine 2023, paventata dall’esponente del Partito democratico. "Le assunzioni già effettuate o già programmate nei prossimi mesi sono 189 (cita 4 differenti tranche da 103, 24, 32 e 30 unità, ndr.) a fronte di 81 cessazioni (57+24 cessazioni o stabilizzazioni) con un incremento netto del personale infermieristico di circa 100 unità. Tali previsioni sono state inserite nel piano triennale del fabbisogno del personale di Asl5 per il triennio 2023-2025, pubblicato insieme al piano integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione, che riporta la previsione di 90 assunzioni nell’anno 2023 e 60 nel 2024".

Gratarola riporta il dettaglio delle varie fasi relative all’assunzione del personale infermieristico in Asl 5: 103 dal 1° settembre 2022 al 30 aprile 2023 (in sette si sono aggiunti dopo l’interrogazione consiliare dello scorso 14 aprile, in cui l’ammontare era pari a 96) a fronte di 57. L’assessore annuncia anche la stabilizzazione, entro il 31 dicembre, di 24 infermieri fra i 36 in servizio presso l’Asl spezzina, grazie alla maturazione dei requisiti richiesti dalla legge 14 del 23 in materia, "che ha ampliato i requisiti temporali estendendo anche la possibilità di stabilizzazione ai contratti di lavoro flessibili" sottolinea.

A completamento del consuntivo, un altro step è costituito dall’attivazione, già partita, delle procedure per l’assunzione di 32 nuove unità infermieristiche a seguito di avviso di mobilità tra Asl 4 e Asl 5. Gratarola riferisce che il nulla osta è stato concesso dall’azienda sanitaria chiavarese e che resta da definire le date di effettivo trasferimento nei prossimi due o tre mesi. Infine, sono previste nel biennio 2023-2024 ulteriori assunzioni di infermieri "a seguito delle decisioni aziendali di internalizzazione di alcuni servizi attualmente in gestione a cooperative esterne quantificate in circa 30 unità da attingere da scorrimento delle graduatorie vigenti (mobilità o concorso).