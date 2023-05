Assoluti italiani di scherma Dal 7 giugno al Malamariotti

È ormai arrivato il momento dei Campionati italiani assoluti di scherma, ospitati al PalaMariotti dal 7 al 12 giugno. La manifestazione, che rappresenta il più importante appuntamento del calendario agonistico della scherma in Italia, è stata presentata dal sindaco Pierluigi Peracchini, dall’assessore Marco Frascatore, dal presidente della Federazione italiana scherma Paolo Azzi, dal presidente del Comitato regionale scherma Liguria, dal presidente e dal presidente onorario del Circolo Scherma La Spezia, ovvero Andrea Caruso e Giampiero Martelli e dall’atleta nazionale Under 17, Benedetta Madrignani, spezzina doc cresciuta nel circolo cittadino. "La Spezia si conferma capitale dello sport – dichiara Peracchini – e siamo pronti per accogliere i grandi protagonisti della scherma e ad ospitare sfide che per la prima volta si terranno nel nostro territorio. Nella nostra città arriveranno migliaia fra atleti e spettatori, che alloggeranno nelle nostre strutture ricettive e vivranno il nostro territorio frequentando negozi e ristoranti". Alla Spezia saranno assegnati 12 titoli italiani (sei individuali e altrettanti a squadre) delle specialità di spada, fioretto e sciabola maschile e femminile. Le gare individuali vedranno impegnati 416 atleti, le giornate dedicate al confronto fra le squadre di Serie A1 delle tre armi circa 280. "Sono certo che sarà un evento fantastico – dichiara Frascatore – ricco di grandi prestazioni che, grazie anche alla presenza di Rai Sport, ci permetterà di avere una cassa di risonanza straordinaria". Per comprendere il livello agonistico di questo evento arrivato alla sua 103a edizione, è giusto ricordare che la Federazione italiana è la più titolata al mondo e vanta il maggior numero di medaglie olimpiche. In pedana tutti i grandi protagonisti dalla scherma italiana. L’argento olimpico Luigi Samele dovrà difendere il titolo conquistato nella sciabola, l’olimpionico Daniele Garozzo proverà a riprendersi quello del fioretto maschile, che fu suo nel 2021 ma non poté difendere a Courmayeur, proprio come la fiorettista Alice Volpi. E poi la spada femminile, dove una super-campionessa come Rossella Fiamingo guiderà l’assalto al titolo vinto lo scorso anno da Federica Isola, mentre al maschile primeggiò un altro azzurro, Federico Vismara, e infine sciabola femminile dove sarà il palio l’alloro conquistato da Irene Vecchi. L’ingresso al PalaMariotti è libero e gratuito.

Marco Magi