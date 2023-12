Assoluti di atletica leggera. Un milione di euro di lavori per adeguare il Montagna ai parametri Coni e Fidal

Immaginate il campione olimpico e mondiale di marcia Massimo Stano calcare le lastre di travertino di piazza Verdi; il pesista argento mondiale Leonardo Fabbri impegnato a trovare i giusti automatismi sulla pedana, mentre velocisti e mezzofondisti cercano sulla pista blu forma e crono in vista delle Olimpiadi di Parigi. Immagini e situazioni che potrebbero verificarsi davvero tra sei mesi, quando La Spezia sarà chiamata a ospitare quello che già oggi, per distacco, è l’evento principale del 2024: i campionati italiani di atletica leggera, in programma il 29 e 30 giugno al Montagna, con un prologo fissato per la sera del 28. La macchina organizzativa è già partita da tempo, tanto che a Palazzo civico si sarebbero tenute già diverse riunioni per mettere nero su bianco le cose da fare per farsi trovare pronti. In primis, l’impianto di illuminazione del campo principale – 4 torri faro e una cabina dedicata, che consentiranno di garantire le gare in notturna – e di quello di allenamento: dieci giorni fa, l’avvio delle procedure di gara per l’assegnazione dell’appalto da 1.027.962,74 euro.

Poi, tutta una serie di lavori di adeguamento ai parametri Coni e Fidal, nonchè interventi per garantire le migliori riprese televisive. Previsto il ripristino di alcune parti ammalorate della pista – con lavaggio e ritracciatura – e il noleggio di alcune tribune per spettatori con l’obiettivo di raggiungere i 1250 posti, da piazzare lungo il rettilineo opposto a quello della tribuna centrale, e nei pressi della pedana del salto in lungo. Previsto anche il potenziamento dell’impianto audio, l’acquisto di attrezzature aggiuntive, nonchè investimenti legati all’illuminazione del parco del Montagna, che nei piani di Comune e Fidal dovrebbe diventare un vero e proprio villaggio dello sport.

Qualche anticipazione di quello che ha tutte le premesse per essere un grande evento, arriva direttamente da Stefano Mei, presidente della Fidal e spezzino doc. "Un’ipotesi è quella di realizzare la gara di marcia nel salotto buono della città – anticipa Mei –. L’idea è di organizzare un prologo il 28 sera, con un percorso ad anello di un chilometro che parta dalla porta principale dell’arsenale e arrivi a toccare via Chiodo e piazza Verdi. Vorremo poi creare un villaggio nel parco del Montagna. Sono orgoglioso che alla mia città sia stata data la possibilità di organizzare questo grande evento, sopratutto dopo quanto accaduto nel 2020 (quando vide sfumare l’appuntamento a causa della pandemia; ndr). La Spezia, la cui candidatura era forte e condivisa, andrà a inserirsi nel momento più alto della stagione: gli Assoluti arrivano a un mese dai Giochi Olimpici, e saranno l’ultimo test per molti atleti già sicuri di partecipare alle Olimpiadi, ma anche l’ultima occasione per ottenere i tempi limite e i punteggi per il ranking". E proprio queste circostanze potrebbero spingere molti campioni di casa nostra a calcare la pista del Montagna: da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs, da Filippo Tortu a Nadia Battocletti, solo per citarne alcuni. "Credo che molti campioni vogliano gareggiare al Campionato italiano – afferma ancora Mei –. Per molti è sicuramente uno degli obiettivi della stagione. Noi li aspettiamo, poi certo, bisogna anche vedere il percorso tecnico di ognuno. Credo faccia piacere anche a loro gareggiare in quello che io ho sempre considerato come l’impianto più bello d’Italia". Le ricadute sulla città saranno molteplici: sono attesi alla Spezia almeno un migliaio di persone, contanto esclusivamente atleti, dirigenti, tecnici, personale e volontari. A questi vanno aggiunti parenti, famiglie, e perchè no, anche una nicchia di turismo dedicato.

"La Spezia sarà sempre più protagonista anche nello sport – afferma l’assessore Marco Frascatore –. Sono particolarmente soddisfatto per questa grande opportunità. Gli Assoluti assumeranno un significato particolare e prestigioso, innestandosi tra i Campionati Europei di Roma e i Giochi Olimpici di Parigi. Da La Spezia molto probabilmente diversi atleti staccheranno il pass per le Olimpiadi. Il Montagna potrà ospitare manifestazioni di qualsiasi livello e in futuro potrà diventare un centro federale che, sono convinto, diventerà un punto di aggregazione sportiva di primissimo livello. Sono entusiasta e onorato perché tutto il mondo potrà seguire in diretta i nostri atleti e perché tutto il mondo vedrà che saranno ospitati proprio qui alla Spezia. Ringrazio la Fidal e il suo presidente Stefano Mei".

