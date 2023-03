Assolto padre severo accusato di maltrattare il figlio di sette anni

Era accusato di maltrattamenti nei confronti del figlio di otto anni: tra agosto 2020 e febbraio 2021 lo avrebbe percosso anche con cinture e mestoli da cucina, in particolare facendogli vedere filmati sul demonio ed imponendogli pratiche religiose. La vicenda nasce da una segnalazione fatta da uno psicologo infantile a cui la madre si era rivolta preoccupata dai comportamenti del figlio e da alcuni suoi disegni raffiguranti il diavolo. Parlando col bimbo, la donna era venuta a conoscenza che il padre, fanatico religioso, aveva adottato un rigoroso metodo educativo. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a quattro anni. L’avvocato Rodolfo Meloni, ha invece evidenziato come la condotta dell’imputato non possa integrare il reato contestato, mancando la volontà di arrecare un danno, fisico o morale, al figlio. Nella mente dell’uomo, infatti, i suoi comportamenti, seppur discutibili e non giustificabili, erano improntati a dare al bimbo una educazione improntata ai valori del suo credo religioso. La fattispecie andava semmai inquadrata in quella, meno grave, dell’abuso dei mezzi di correzione. Il collegio presieduto da Marta Perazzo con giudici a latere Gianfranco Petralia e Stefania Letizia, essendo il reato così riqualificato procedibile a querela di parte, in sua mancanza, ha pronunciato il non doversi procedere.

M.B.