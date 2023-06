Assolto dall’accusa di violenza sessuale su una cliente americana

Assolto dall’accusa di violenza sessuale su una turista americana di 34 anni. E’ la sentenza pronunciata ieri dal collegio presieduto da Luisa Carta con giudici a latere Giulia Marozzi e Stefania Letizia, dopo tre ore di camera di consiglio, nei confronti di un 37enne titolare di un locale pubblico di Riomaggiore. Ha fatto centro la tesi sostenuta dall’avvocato difensore di fiducia Davide Bonanni, che a fronte della dichiarazione di innocenza del commerciante, ha evidenziato che dalle immagini delle telecamere di sicurezza del locale, non ci fosse prova della violenza ma solo di ’avvicinamenti’ tra i due, che peraltro pareva consenziente da parte della ragazza. I fatti risalivano al periodo pre covid, nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019, mentre la giovane che abita nel Massachusetts, si trovava in vacanza nelle Cinque Terre. Il sabato sera in allegria all’interno del locale, dopo aver fatto conoscenza con alcuni avventori, si sarebbe concluso con degli abusi sessuali. La ragazza statunitense aveva sporto denuncia ai carabinieri di Roma, perché il giorno successivo all’episodio incriminato era partita per proseguire il suo viaggio in Italia. Secondo quanto ha raccontato ai militari dell’Arma della capitale, ad abusare sessualmente di lei sarebbe stato proprio uno dei titolari del locale dove aveva trascorso la serata. Non ci sarebbe stata penetrazione, ma toccamenti sui glutei e baci non desiderati. E’ anche probabile che entrambi avessero bevuto alcolici.

I carabinieri di Riomaggiore si erano presentati nel locale e avevano acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza, per analizzare tutti i movimenti avvenuti all’interno durante la serata. Erano state acquisite anche le riprese di altre telecamere che si trovano in paese, nella zona circostante.

Massimo Benedetti