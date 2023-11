Assolto dall'accusa di Maltrattamenti: Fine di un Incubo per Oswaldo Raphael Rizzo Mora

Assolto dall’accusa di maltrattamenti, perché il fatto non sussiste, nei confronti della convivente dopo una complessa istruttoria nella cui fase finale il pubblico ministero aveva integrato le testimonianze. La fine di un incubo per Oswaldo Raphael Rizzo Mora, 47 anni, di origine equadoriana ma stabilizzato da tempo alla Spezia, operaio in porto. Il giudice Giulia Marozzi ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Valentina Antinini e Valentina Sciaccaluga, difensori di fiducia dell’uomo. E’ stato assolto anche dal reato di lesioni, poiché avrebbe provocato alla compagna un trauma cranico non commotivo guaribile in sette giorni, per intervenuta remissione della querela.