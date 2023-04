"Associamo i colori alle emozioni"

L’incuria della gente può creare disagio a un non vedente?

"Sì! Quando impari ad attraversare in un punto preciso, se con il bastone percepisci una macchina, cioè un ostacolo, questo destabilizza il tuo percorso perché devi spostarti verso un’altra parte e ciò potrebbe voler dire finire in mezzo alla strada, ed essere un pericolo per se stessi e per gli altri. Se il terreno è sporco di escrementi, potrei sporcare la pallina del bastone con cui ci si orienta e questa può essere scivolosa e quindi potrei perdere anche l’equilibrio".

Come fai a percepire i colori?

"Quando nasci non vedente i colori li associ a delle emozioni. Ad esempio per capire il rosso il non vedente avvicina la mano al fuoco. Da quel momento saprà che è un colore caldo e passionale. Il colore non è un insieme di pigmenti come li vedete voi ma è l’emozione che suscita. Così il verde non è più il colore del prato, ma è l’emozione che mi suscita quando tocco l’erba di un prato. Il concetto di verde è lo stesso ma se ne fa esperienza in modi diversi, il vedente lo fa con la vista, il non vedente lo fa con il tatto e l’emozione".