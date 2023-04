Assistenza gratuita ai senza fissa dimora

In Liguria i cittadini italiani senza fissa dimora avranno diritto all’assistenza sanitaria gratuita. È quanto prevede una legge proposta da Ferruccio Sansa e approvata ieri all’unanimità dal Consiglio regionale. La legge, che prevede uno stanziamento di 40mila euro, consentirà a chi non ha una residenza di scegliere comunque un medico di base e accedere alle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza per i residenti, mentre fino ad oggi potevano curarsi solo rivolgendosi alle strutture di pronto soccorso. Spetterà alla giunta determinare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge le modalità per l’iscrizione nelle liste degli assistiti delle Asl e per la scelta del medico di medicina generale. La sperimentazione varrà per tutto il 2023, in modo da valutare "l’efficacia e l’impatto delle disposizioni". "È una legge di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi - commenta Ferruccio Sansa, che aveva iniziato la battaglia nel 2021 -. Aiuta i senza fissa dimora che avranno un medico capace di curarli e di restituire loro un legame con la comunità cui appartengono. Aiuta ospedali e pronto soccorso che saranno sgravati di interventi impropri. E farà anche risparmiare risorse".