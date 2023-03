Assistenti dei disabili, sit in di protesta in piazza

Un sit-in per accendere i riflettori su una situazione di precarietà che tocca una figura professionale fondamentale: l’assistente all’autonomia e alla comunicazione. Questi lavoratori, altamente specializzati in psicologia, pedagogia ed educatori professionisti, si occupano di aiutare e assistere i minori con disabilità e con difficoltà cognitive. Nella giornata di ieri si sono avviati i lavori parlamentari del DDL 2362022. Questo disegno di legge punta all’internalizzazione della funzione di assistenza all’autonomia e comunicazione, questa professione infatti non è dipendente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma è affidata agli enti territoriali. L’esternalizzazione, sancita nella legge 1041992 è costata ai professionisti una situazione di precariato assistenziale e lavorativo aggravato dal fatto che questa figura è essenziale e obbligatoria. Anche alla Spezia alcune lavoratrici sono scese in piazza e hanno spiegato le loro motivazioni. "Abbiamo deciso di aderire alla manifestazione organizzata dal Movimento per l’internalizzazione e la stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Misaac), perché vogliamo far sentire la nostra voce e mettere tutti a conoscenza della nostra condizione – spiega Laura Manetta – la nostra funzione è importantissima per la classe e la famiglia, ma soprattutto per gli alunni. Viviamo una situazione di precarietà, in estate non riceviamo lo stipendio e avendo un contratto a tempo indeterminato non abbiamo diritto alla disoccupazione, per le allerte meteo, la malattia dei nostri alunni e nei giorni in cui fanno terapia e non vengono a scuola noi non veniamo retribuite". Il diritto allo studio è per tutti e questi professionisti fanno sì che sia garantito anche ai bambini con disabilità che senza aiuto si troverebbero in grande difficoltà. Sonia Del Gatto lavora da anni nel nostro territorio.

"Ci siamo sempre mossi tra una scuola e l’altra, perché ci venivano date ore in diverse scuole dislocate sul comune, l’affidamento ad enti territoriali ha portato anche ad una riduzione delle ore per bambino, 20 anni fa si partiva da 20 ore alla settimana per bambino grave e gravissimo, oggi siamo a 12 ore per i gravissimi, in alcuni casi soltanto 6. Si è tagliato moltissimo sull’assistenza su giovani molto vulnerabili, noi seguiamo un bambino da piccolo e lo portiamo fino alla fine delle superiori, la continuità è fondamentale nel miglioramento. Sarebbe giusto anche per noi avere stabilità". Questa situazione di affidamento agli enti territoriali porta a disguidi e criticità, l’assistenza viene data in base alla residenza del bambino quindi nei comuni piccoli le risorse destinate all’assistenza del minore rischiano di essere irrisorie, inoltre se la famiglia si trasferisce il bambino perde l’educatore di riferimento, una criticità non da poco in alcuni contesti.

Ginevra Masciullo