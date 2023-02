Assemblea pubblica all’Arci Canaletto

Il centro di Spezia si riempirà di musica e colori per la seconda volta: iniziano i preparativi per La Spezia Pride. La parata arcobaleno è stata fatta per la prima volta nella nostra città a giugno 2022 e quest’anno avrà luogo per la seconda volta. Oggi alle 17.30 presso il Circolo Arci Canaletto, via Bosco 2, si terrà la prima assemblea pubblica in preparazione della parata. L’anno scorso i carri che hanno sfilato in città erano 4 e la manifestazione era stata partecipata da un migliaio di persone, quest’anno si vuole replicare il successo. Alla fine dell’assemblea si terrà un aperitivo di autofinanziamento presso il Circolo.