Assegnazione alloggi popolari, graduatoria di 12 anni fa ancora valida

Allo stato il riferimento per l’assegnazione di alloggi popolari alla Spezia è una graduatorie elaborata 12 anni fa. Allora furono 1848 i nuclei familiari che presentarono domanda per concorrere all’assegnazione, Secondo i dati del Sunia sarebbero ancora 1585 le domande ancora "attive". Ma quelle fotografavano una situazione di bisogni relativi a 12 anni fa. Fortunatamente c’è chi ha maturato condizioni di reddito funzionali all’affitto. Ma il mercato è sempre orientato alle locazioni turistiche, più redditizie per i proprietari E intanto ci sono 2390 aspiranti assegnatari che premono.