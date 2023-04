Assegnate le deleghe ai consiglieri provinciali

Deleghe a tutti i consiglieri di maggioranza. A oltre due mesi dall’elezione del nuovo consiglio provinciale, il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini ha distribuito i ‘compiti’ a tutti i sei consiglieri che compongono la maggioranza del ‘parlamentino’ di via Veneto. A Gian Carlo Lucchetti, sindaco di Varese Ligure in quota ‘arancione’, Peracchini ha assegnato le deleghe a patrimonio, bilancio, tutela ambientale, parchi e tutela dei diritti animali. Quattro le deleghe per Umberto Maria Costantini, di Fratelli d’Italia e consigliere comunale spezzino: deleghe all’Ato del trasporto pubblico locale, ai trasporti, all’Ato idrico e al Pnrr. Due deleghe a testa agli altri quattro consiglieri della maggioranza di centrodestra. Ai due consiglieri comunali spezzini della componente civica legata al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, Gabriella Crovara e Marco Tarabugi, sono state affidate rispettivamente le deleghe all’Ato rifiuti e pari opportunità, e alle politiche comunitarie e avvocatura. Al di Follo Rita Mazzi, delle liste arancioni di Toti e al secondo mandato da consigliere provinciale, deleghe a manutenzione e viabilità, al leghista Jacopo Ruggia, consigliere a Vezzano Ligure, deleghe all’edilizia scolastica e alla pubblica istruzione. Non ancora assegnata invece la carica di vicepresidente. mat.mar.