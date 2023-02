Ascensore ko da 10 giorni "Situazione insostenibile"

Da dieci giorni, gli abitanti del palazzo in via Bragarina 56 non possono usare l’ascensore perché è guasto. Quello che può essere comunque un problema, ma risolvibile, per una persona giovane e sana, diventa complicata per un anziano e insormontabile per un disabile. E in quel palazzo, purtroppo, di persone che hanno problemi motori ce ne sono ben cinque. Per loro, infatti, l’ascensore è indispensabile. E se non funziona, sono guai.

E’ un problema per la coppia di anziani che abita al primo piano del palazzo, praticamente bloccata in casa da dieci giorni.

Ma soprattutto per la famiglia al secondo piano che ha un ragazzo venetenne costretto sulla sedia a rotelle, che deve andare a scuola e pertanto i suoi genitori sono costretti a dei veri e propri tour de force per portarlo a braccia facendogli scendere e salire le scale. Oltretutto il padre ha avuto di recente una problema ad una spalla, quindi il suo contributo al momento è limitato.

Una storia che ha dell’incredibile e per la quale è difficile trovare una giustificazione.

"Non ne possiamo più", ha detto ieri il padre del ragazzo disabile rivolgendosi a La Nazione.

Il palazzo è di proprietà dell’Arte e i residenti hanno segnalato subito il guasto all’ascensore.

Ma sono trascorsi dieci giorni e ancora il problema non è stato risolto. "E’ un ascensore vecchio – racconta un inquilino del palazzo di via Bragarina 56 – quando abbiamo chiesto che lo riparassero al più presto, ci è stato risposto che il pezzo di ricambio non si trova".

Gli anziani che abitano nel palazzo per poter uscire sono costretti a farsi tutte le rampe di scale, in discesa ma soprattutto in salita. E immaginate quando devono portare su la spesa. Ma chi è costretto sulla carrozzina, purtroppo non si può proprio muovere. L’unico che lo fa, ma solo grazie alle immani fatiche di papà e mamma, è il ragazzo che deve frequentare la scuola e, giustamente, i suoi genitori non vogliono fargliela perdere.

Per questo gli inquilini, disperati, hanno deciso di rivolgersi al nostro giornale. "Non possiamo più andare avanti così – raccontano – l’ascensore ormai è guasto da dieci giorni, ci era stato detto che lo avrebbero riparato, ma non è successo".

Se, come detto, per le persone più giovani fare le scale è un problema relativo, per una coppia di anziani con problemi di salute diventa insormontabile. "Ormai sono dieci giorni che aspettiamo – concludono – speriamo che la situazione si risolva al più presto, non ce la facciamo più".

Massimo Benedetti