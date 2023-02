Ascensore chiuso, arriva l’ambulanza

Croce Rossa Italiana La Spezia

La Spezia, 11 febbraio 2023 - È invalido e quando deve spostarsi da una città all’altra ha necessità di una serie di accorgimenti che possano rendere il suo viaggio sicuro. Per questo motivo mercoledì 8 aveva prenotato il treno del giorno successivo facendo presente agli uffici delle Ferrovie cosa gli sarebbe servito per muoversi quasi in autonomia. Tra le opportunità quella di un assistente che lo avrebbe accompagnato in alcuni momenti del viaggio. Così la sera successiva era salito sull’Intercity che lo ha portato da Milano a Spezia e poi a Carro dove ha una casa. E al momento della salita, in effetti, problemi non ce ne sono stati. Quelli hanno iniziato a palesarsi all’arrivo alla stazione di Spezia.

«Qui il primo problema e non di poco conto per uno nelle mie condizioni – ha spiegato Gregorio Beatrisotti – si è presentato al momento della discesa dal treno quando la porta ha iniziato a chiudersi per più volte colpendo il ginocchio dove sono stato operato tre settimane fa per due protesi. Poi finalmente con l’assistente sono arrivato all’ascensore , e qui la sorpresa, il montacarichi del binario 2/3 era stato “spento“. La soluzione che mi hanno prospettato è stata quella di fare le scale. Per me impossibile perché ero dolorante per i colpi ricevuti. Nel frattempo l’accompagnatore se ne era andato e mi sono trovato solo in stazione».

Una situazione allucinante che ha suscitato un bel po’ di trambusto e alla fine risolta dalla polizia che ha chiamato un’ambulanza del 118. «Sono arrivati i soccorritori che, constatando la mia situazione, – ha aggiunto Beatrisotti – si sono prodigati con una seggiolina in dotazione alle ambulanze a portarmi per le scale raggiungendo così il sottopasso. Per fortuna l’ascensore del binario 1 funzionava e così sono riuscito a raggiungere l’uscita».

Un viaggio che per il cittadino si è trasformato in un autentico incubo e per l’uomo la necessità di chiarire la situazione. «È una vicenda che ha dell’increbile – ha concluso – tenendo conto che c’erano tutte le condizioni per programmare e gestire la mia assistenza a partire dalla discesa dal treno fino ad arrivare all’uscita dalla stazione, dato che erano stati avvisati il giorno prima».