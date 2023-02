Arthena, festa d’arte in maschera fra teatro iniziatico e balli popolari

‘Festa d’arte in maschera’, oggi, dalle 18.30 a mezzanotte alla Scuola Arthena in via Tre strade 15 a Pozzuolo. Si parte con Paola Polito e Antonio Zollino in ‘Per Orsola Nemi ed Henry Furst’, saggi e testimonianze, poi Vinicio Ceccarini presenta il progetto Eleutheria e Riccardo Arena, ‘LuDD! – Topografia, della Luce’, seguiti da Maria Grazia Giaume in ‘Giocare con i colori. Leggerezza e Consapevolezza’, Corrado Mazzola in ‘Introduzione al focusing’, Francesca Pastorino in ‘Dreamwork Arte del Sognare: Sognatori smascherati’, Solange Passalacqua e Teatro Iniziatico in ‘Il barile di Amontillado’, racconto carnevalesco di Edgar Allan Poe, e Simona Giorgi con letture dalle quartine di Umar Khayyam. Dopo l’apericena delle 20, alle 21.30 Angelo Tonelli propone ‘Contro il Transumanesimo’ e, poi, fra le altre cose,Valentina Cagliesi presenta la Sevillanas, danza tradizionale di Siviglia; in chiusura i balli popolari di gruppo. La partecipazione su prenotazione via WhatsApp al 338 3153159.