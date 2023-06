Arte oltre il sistema binario Uno spazio per ’Creative’ in attesa dello Spezia Pride

‘Creative’ è il nuovo progetto organizzato da Raot - Rete anti omofobia e transfobia, Arci Canaletto e Nudm, in avvicinamento al La Spezia Pride. "Nasce dalla necessità di dare visibilità alle donne e alla comunità Lgbtquia+ nell’arte, escluse spesso in campo artistico, a causa di un sistema culturale creato, dominato e amministrato da uomini e dove le donne o soggettività non binarie hanno dovuto e devono lottare contro stereotipi o pregiudizi sociali – spiegano le associazioni promotrici – . È necessaria una riflessione sulle motivazioni di questa discriminazione e sulle modalità di rottura del sistema binario con le relative costrizioni sociali e di genere: l’arte non è uno spazio neutro, è il luogo dove vengono esercitate più facilmente le pratiche di dominio cis-etero-patriarcali, e dove allo stesso tempo si può influenzare gli atteggiamenti culturali e trasformare gli stereotipi". Ecco quindi ‘Creative’, per creare uno spazio di confronto intorno al ‘fare arte’ e per valorizzare l’arte e l’artigianato locale femminile e queer: alle 17 di oggi è prevista l’inaugurazione della mostra collettiva di Catia Castellani, Gloria Mainenti, Chiara Picariello, Gemma Grassi, Irene Natale, Paola Gaspari, Barbara Godani, contestualmente all’apertura degli stand di artigianato di Viola De Medici, Francesca De Cesari, Monica DeArca, Veruska Lusardi, Veronica Cappilli e al dj set de La Bianchini. Alle 19 R.Y.F., cantautrice e attivista, dialogherà con le artiste, moderate da Alice Parodi, sui temi della giornata; a seguire il reading poetico di Susanna Minucciani e poi live le cantautrici Alice Parodi, Frances Reynier, Irene Viboras e a seguire R.Y.F. in concerto. "L’arte non è uno spazio neutro – raccontano le organizzatrici – le pratiche artistiche trovano spazio in sistemi spesso dominati dalla violenza patriarcale, coloniale e razzista. Essere corpi non conformi, sessualizzati e marginalizzati all’interno di questo mondo, significa essere inserite in una gerarchia del privilegio e occuparne la base".

Domani, invece, il collettivo Raot, insieme al collettivo Grass* di Bologna, presenta dalle 16.30 alle 18.30, il laboratorio ‘Riflessi e riflessioni di grassofobia’, sempre all’Arci Canaletto (obbligatoria la prenotazione a [email protected]). Elisa, Sabrina, Irene, Valentina e Fabrizio del collettivo Grass* modereranno questo momento dedicato ai corpi grassi e alla loro liberazione attraverso la pratica del dialogo. Dalle 19 il collettivo dialogherà sulla liberazione dei corpi grassi e la lotta alla grassofobia come movimento e come azione politica. L’evento proseguirà domenica, a partire dalle 11 con l’incontro a Marinella, per quello che il collettivo ha definito "un momento di balneazione grassa, ovvero un momento di riappropriazione collettiva per corpi dissidenti come quelli grassi, trans, queer, disabili e non conformi in ogni declinazione".

Marco Magi