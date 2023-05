Arte, matematica, musica e teatro Torna la ’Notte del liceo classico’

È prevista per questo domani, dalle 18 alla mezzanotte, la serata evento ’Notte nazionale del liceo classico’ che giunge così alla sua nona edizione. Protagonisti, più di 150 studenti del liceo classico ’Lorenzo Costa’ della Spezia che, per l’occasione, riapre le sue aule e i suoi locali a tutta la cittadinanza. Un’iniziativa, espressione della creatività dei ragazzi del liceo, che si compone di tre momenti: l’apertura con il consueto flash-mob, alle 17:30 in piazza Verdi, e il collegamento video, in contemporanea nazionale, con ben 377 licei classici tra i quali, per la prima volta, anche 9 scuole straniere promotrici dello studio del latino e del greco antico.

Seguiranno lezioni-performance nei locali della scuola che, insieme a una mostra e alla proiezione del video teatrale dell’opera ’Lisistrata’, forniranno spunti per una riflessione multidisciplinare che dall’arte toccherà la matematica fino ad approdare all’educazione civica con i temi attuali della violenza di genere, della diversità e dell’accoglienza. Chiuderà l’evento, alle 21:45 presso sala Dante, il concerto ’Classico… ma non troppo’ in cui si alterneranno esibizioni di canto, danza, musica classica pop rock e pièce teatrali, e sarà suggellato dalla lettura in lingua e in italiano de ’La lunga notte di Medea’ dalle Argonautiche di Apollonio Rodio.

Un’occasione significativa, quindi, per toccare con mano l’alto valore formativo degli studi classici, comprendendone la continuità culturale nel presente nell’ambito di una manifestazione interamente gestita e presentata dagli allievi del liceo; sotto la guida del preside Franco Elisei, della professoressa referente del progetto Claudia Foce, e di altri dieci insegnanti. Tutte le esibizioni sono frutto di esperienze e approfondimenti svolti dagli stessi studenti in questo anno scolastico, un fil rouge le raccorda: una riflessione sulla pace che culminerà nella lettura di alcune poesie, a cura degli allievi del laboratorio teatrale. I migliori elaborati saranno premiati.

Alma Martina Poggi