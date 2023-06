Arte formato ’one shot’ ’Ciò che rimane’ in mostra nella culla di Tubocubo

Tubocubo continua a fare da incubatore per gli artisti del territorio e non solo: un volano per le forme espressive e i talenti in riva al Golfo, che condensa mecenatismo, spazi espositivi e cultura. Dopo aver avuto come protagonisti Manuel Cossu, punk e pennello, e Alessandro Ratti, esercito di personaggi e riciclo, è la volta di un terzo ed ultimo appuntamento di questa primavera prima della pausa estiva.

Si tratta di una mostra dalla formula speciale, quella ’one shot’, già utilizzata a servizio dei precedenti protagonisti. Questa volta, di origini spezzine è il curatore, mentre l’artista protagonista è in arrivo da Roma: si tratta rispettivamente di Mattia Lapperier, già nome di riferimento in questo mondo, nonostante la giovane età, con importanti collaborazioni all’attivo, come quella in occasione della recente mostra presso la Galleria Cartavetra di Firenze, e Federico Mazza. Quest’ultimo, classe 1976, si divide fra il lavoro di artista e di web designer e porta a Tubocubo una mostra che va in sottrazione, giocata su atmosfere e mancanze. Il titolo non è un caso: l’esposizione si chiama, infatti, "Ciò che rimane". Una dopo l’altra, tele di dimensioni molto contenute, segnate da pennelli che mettono da parte riproduzioni fedeli e descrizioni della realtà: il disegno verosimile da cui Mazza parte è ripetutamente velato, fino ad ottenere un effetto unico, che sembra figlio della nebbia, rarefatto, opaco, misterioso. Lo spirito di queste forme espressive, di questa sensibilità e di questo cammino artistico è esplicitato dallo stesso curatore Lapperier, che così presenta il lavoro del suo artista. "I profili vacillano, ciò che appariva familiare ora si fa fumoso e perturbante: alla certezza subentra il mistero, alla sicurezza della forma la vertigine dell’informe".

Formula che vince non si cambia: gli ‘omini’ circolari realizzati con materiale di scarto da Alessandro Ratti hanno fatto tappa per pochi e gettonatissimi blitz da TuboCubo (via Carpenino, 6), anche il duo Mazza-Lapperier sarà ospite della galleria ideata da Roberto Pelosi per un solo giorno: appuntamento il 10 giugno dalle 18.30 alle 21.30. Ma, anche se la bella stagione metterà uno stop momentaneo alle attività di questa nuova e dinamica realtà, la tabella di marcia è già pronta per riprendere il cammino sui sentieri dell’arte: a settembre – annuncia Pelosi – sono già in programma tre eventi che vedranno protagonisti importanti artisti.

Chiara Tenca