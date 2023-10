Arte e suoni fanno Clamore da Nuova Eleusis

Una lunga giornata di "Clamore". Torna oggi, domenica, la seconda edizione della rassegna di suoni e rappresentazioni artistiche ideata da Marco Merino e realizzata all’atelier Nuova Eleusis in via dei Giardini 14 a Sarzana. Nel corso della giornata sono in programma laboratori e incontri mentre dalle 21.30 si apre la rassegna di suoni e performance di ricerca. Saranno protagonisti l’ideatore Marco Merino con "Il Verbo della Pietra" costituito da unl set minimale composto da Dea, un sasso scavato che dialoga con i gesti della mano ed elettronica, che il performer ama definire magica. A seguire gli altri ospiti della rassegna. Iniziando da Emilio Bernè (Noiose) artista italo-istriano. Batterista, improvvisatore, sound- noise performer, inventore e presente sulla scena nazionale e internazionale con diversi linguaggi, dall’inizio degli anni Duemila. Porterà in scena la "Fonomimica per batteria".

Il terzo atto dello spettacolo è affidato a Stefano Bertoli con i suoi suoni primordiali filtrati e processati all’interno di macchine elettroniche, non con l’intento di stravolgerli, ma anzi, di renderli quel "motore antico e immortale" dei suoni primordiali di un futuro prossimo. Si chiude con la performance di Angelo Tonelli eseguita insieme a Annalized (Annalisa Pascai Saiu) dal titolo "Avanzando nel Sacro cerchio della Dea". Una performance di voci e ombre caratterizzata dagli inni a Demetra e Persefone. La seconda edizione di "Clamore" è un progetto di Marco Merino, classe 1967, artista multidisciplinare che spazia dalla musica, video e fotografia. Il suo video dl titolo The fish (Spring Frost) è sato selezionato dai fratelli Brian e Roger Eno per il progetto Mixing Colours e proiettato negli Stati Uniti. Attualmente si sta occupando di ricerca sonora e collaborazioni con artisti di musica sperimentale e sound performers.

m.m.