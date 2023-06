Arte e creatività nel segno dei bambini

Aperte le iscrizioni per ‘Artù’, una serie di laboratori estivi per bambini dai 6 agli 11 anni all’insegna dell’arte e della creatività che si svolgeranno a partire da lunedì 26 giugno fino a venerdì 4 agosto nei locali al piano terra della Fondazione Carispezia, in via Chiodo 36. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Zoe, specializzata in ambito educativo e didattico, mira a promuovere attività di aggregazione e momenti di condivisione tra i più piccoli, aprendo gli spazi – già utilizzati per mostre ed eventi culturali – al mondo dell’infanzia. I laboratori in programma intendono valorizzare le inclinazioni creative dei bambini attraverso attività artistico-manuali, giochi d’insieme, letture e narrazioni, in un dialogo con lo spazio ospitante, oltreché con uscite didattiche all’aria aperta negli spazi urbani limitrofi. Le attività di ‘Artù’ si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; a partire dalle 8 saranno previsti accoglienza e risveglio motorio. È possibile iscriversi settimanalmente inviando una richiesta alla mail [email protected] oppure contattando i numeri di telefono 334 9968868 e 370 3734084 (il costo è di 50 euro a settimana). Sono previsti un numero minimo di 5 e un massimo di 30 partecipanti.