Arte a casa Monteverde Pittura, poesia, fotografia Ecco “E vento di mare”

Non un fil rouge, ma un fil bleu: quello dell’infinito del mare, comune denominatore delle espressioni dei tre talenti protagonisti del nuovo evento organizzato dall’Open Art Space di Raffaella Monteverde, spezzina che apre le sue porte all’arte in tutte le forme trasformando la propria casa in spazio espositivo. Domani e sabato dalle 19, nell’appartamento al civico 101 di via Chiodo alla Spezia (info 347 9557266), si terrà "E vento di mare – Pittura, poesia, fotografia", rispettivamente firmate da Loredana Salzano, Simona Albano e Roberto Vendasi. Ad ognuno di loro fanno riferimento elementi in grado di descrivere la rispettiva forma d’arte: potenza, fuga, origine, energia, fragilità e liberazione per la pittura; acqua, terra, sole, sale, creazione e ricordo per la poesia; libertà, onda, forza, potenza, distruzione e liberazione per la fotografia.

Salzano, Vendasi e Albano sono già stati uniti negli anni scorsi da progetti comuni: quest’ultima ha collaborato con la pittrice Made in Sud, che dal suo Meridione ha ereditato passioni estreme e tinte forti riprodotte fra acquerelli, tele, ceramiche, gioielli, in occasione della pubblicazione della silloge "Sotto Sale", le cui liriche saranno lette in casa Monteverde. I vulcani primordiali e la sua "Alice attonita", pesce azzurro che ne caratterizza il linguaggio espressivo, hanno punteggiato le pagine della raccolta. La Albano è trait d’union anche con Vendasi, fotografo, videomaker e ideatore del progetto "Otium" che ne ha messo in scena la videopoesia "La fuga nell’armadio", j’accuse contro la violenza di genere.

Oltre a loro, ci saranno Elisabetta Cesari, presidentessa dell’associazione "Amici del Tino", con una raccolta di scatti intrisi di sale e luce e lo storico dell’arte Davide Pugnana. "Sarà un omaggio al Mediterraneo – spiega la Monteverde –, il nostro mare, ma anche ad alcuni degli elementi che lo popolano: il vulcano, l’isola intesa come qualcosa di appartato e fragile, ma al tempo stesso elemento rivalutato di introspezione e ritorno alle origini". Visitabile su appuntamento fino a luglio.

Chiara Tenca