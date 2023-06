Arsenale, politica divisa sulla partita L’attendismo prevale sugli affondi

Il solito clichè, quello del posizionamento nel gioco delle parti. Alla fine di 3 ore dibattito - con 30 persone in sala - il consiglio comunale straordinario sul futuro dell’Arsenale e il Piano Basi Blu sollecitato dalle minoranze su impulso della lista LeAli alla Spezia con Roberto Centi, si chiude con l’altolà alla mozione apripista e il disco verde all’ordine del giorno della maggioranza illustrato dal consigliere Giacomo Peserico; la prima mirava al coinvolgimento di città e parti sociali in analisi ed elaborazioni strategiche sugli assetti delle aree militari traguardandone la riduzione spinta ad uso civile, il secondo - che impegna il sindaco - è permeato dal riconoscimento del primato della politica nazionale, connessa a quella estera su quella locale e si risolve nella prevalenza dell’attendismo rispetto al protagonismo, ciò con riferimento al percorso annunciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto: l’affidamento a Fincantieri e Rina di uno studio per la valorizzazione dell’Arsenale che, quanto a dinamiche industriali, significherà più privato che pubblico e occupazione tarata sulle nuove esigenze dell’era digitale, meno concorsi e più assunzioni aziendali.

Pierluigi Peracchini è stato invetsito dall’impegno a "proseguire nella direzione intrapresa per garantire un rapporto di confronto diretto con il Ministro della Difesa, gli Organi di Governo competenti, i vertici delle Forze Armate, mantenendo un contatto istituzionale diretto e costante tra l’Amministrazione comunale e lo stesso Ministero della Difesa". Obiettivo: "Sviluppare un’azione politica di coordinamento tra le istanze del territorio, le necessità delle Forze Armate, dell’industria della Difesa e degli enti interessarti, al fine di garantire sviluppo tecnologico, opportunità occupazionali, mantenimento degli standard di riferimento per il comparto produttivo e razionalizzazione

degli spazi interessati dai procedimenti in corso al fine di loro riutilizzo per finalità pubbliche". Quanto al consiglio comunale, resta investito solo sul piano dei report: "All’atto dello sviluppo definitivo dell’azione di coordinamento e contatto intrapresa sia con il Ministero della Difesa che con le istituzioni competenti".

Pollice verso, dunque, l’auspicato tavolo di confronto tra Governo, Parlamentari del territorio, Marina Militare ed enti locale, allargato alle parti sociali, per dare forma ad un "masterplan condiviso" sull’uso delle aree militari, con particolare riferimento ai siti in disuso; altolà anche alla commissione consiliare ad hoc e all’obiettivo di emulare Taranto con la stipula di un "contratto istituzionale di sviluppo". Quello è figlio della crisi dell’Ilva e la trasposizione - questo il filo conduttore dell’approccio rinunciatario della maggioranza - non avrebbe ancoraggi sui quali fare leva alla Spezia. All’appello del consiglio è mancata l’unica parlamentare, l’onorevole Maria Grazia Frijia che pur è la tessitrice di prima linea dei rapporti con Crosetto all’ombra della bandiera di partito, Fratelli d’Italia. Da registrare i distinguo tra le forze di opposizione: il consigliere Roberto Vaira presenta e vota in solitario un suo ordine del giorno, astenendosi su quello dei compagni antagonisti al centrodestra perché troppo tranchant nell’analizzare in negativo il piano Basi Blu, invece da lui ritenuto un’opportunità. Chi, invece, avalla la mozione Centi, riconoscendo allo stesso analisi lucide e prospettazioni logiche, è Fabio Cenerini, il bastian contrario interno alla maggioranza di centrodestra. Slitta ad agosto-settembre l’attesa del piano Fincantieri-Rina. Lo spettro temporale è stato indicato dal sindaco Pierluigi Peracchini nell’intervento finale improntato al realismo: "Le pretese della città devono fare i conti con le ragioni di Stato. Ci adopereremo per armonizzare le necessità, senza demagogie, nel confronto costruttivo col governo, con iniziative concrete, perchè badiamo più ai fatti che alle parole" e ha fatto gli esempi delle partite sulle aree dell’Enel e per la bonifica dell’ex area Ip.

"Abbiamo cercato di costruire un percorso per rafforzare la città nel disegnare il suo futuro in rapporto alla Marina Militare, siamo impattati su un muro di gomma" è l’analisi di Centi, improntata alla delusione.

Corrado Ricci