Arsenale, assunzioni ferme "Situazione da sbloccare"

Le assunzioni che garantirebbero almeno una boccata di ossigeno sono ferme nelle secche della burocrazia. Così, con l’occupazione dell’Arsenale militare in agonia da tempo, è della senatrice della Lega Stefania Pucciarelli l’ultimo affondo mirato a dare sollievo a una situazione che, col passare dei mesi e i nuovi pensionamenti, rischia di aggravarsi sempre di più. È infatti della senatrice, capogruppo della Lega nella Commissione Affari Esteri-Difesa, l’ordine del giorno approvato in Commissione Difesa che prevede l’apertura di un tavolo negoziale per accertare il fabbisogno di personale necessario a garantire le capacità funzionali, nel breve termine degli Arsenali militari, e per salvaguardarne la loro strategicità attraverso la promozione di ogni iniziativa straordinaria per le relative assunzioni. "Un tema di centrale importanza anche per quel che riguarda l’Arsenale Militare della Spezia – afferma la Pucciarelli – che presenta problematiche legate alla carenza di personale, una situazione che rischia di danneggiare l’operatività di una realtà cruciale per la sicurezza nazionale, che ha sviluppato sinergie fondamentali con la città, sviluppando relazioni virtuose per la formazione e l’economia spezzina, e che anche nei momenti di maggior difficoltà, come la pandemia, si è messa a disposizione per aiutare la cittadinanza".

La senatrice sottolinea che "la tempistica ordinaria sull’emanazione dei bandi per le assunzioni non coincide con l’esigenza immediata di nuova forza lavoro. È evidente quindi che occorre prevedere una procedura d’urgenza per l’emanazione di bandi. Dobbiamo preservare l’importanza della Marina militare Italiana, soprattutto sul fronte occupazionale per mantenere la centralità di una realtà cruciale ed essenziale per il nostro Paese. Una situazione emergenziale, quella della base navale, certificata anche dai numeri resi noti dai sindacati la scorsa estate, che vedono gli organici del personale civile della struttura militare ben al di sotto di quelli necessari per garantire il pieno funzionamento della base. Le 130 assunzioni previste dalla Legge di Bilancio 2020, ancora da finalizzare, apporterebbero un miglioramento minimo: a fronte di una tabella organica prevista di 873 civili, ad oggi nella base navale operano 517 persone, di queste ben 199 andranno in pensione al 31 dicembre 2024. Da qui la strategia proposta dalla Pucciarelli di attivare percorsi straordinari per arrivare alle assunzioni nel più breve tempo possibile.

mat.mar.