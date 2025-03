"Ars poetica - Voci al femminile" in scena al circolo Fantoni

Donne che tendono la mano ad altre donne, sul filo dei versi. S’intitola "Ars poetica - Voci al femminile" l’iniziativa che il distretto Nord Ovest - Sezione della Spezia della Fidapa organizza in occasione della giornata mondiale della poesia. La formula unirà presente e passato, autrici considerate universali ad altre legate maggiormente al territorio per un omaggio a doppio filo, sia a quest’arte immortale, sia alle donne che l’hanno resa e continuano a renderla grande. Appuntamento il 24 marzo alle 18 al circolo Fantoni, che aprirà in via eccezionale il lunedì, in galleria Adamello 31 alla Spezia - reading e aperitivo al costo di 10 euro, per prenotazioni contattare il recapito 0187-1780909.

"Il nostro obiettivo - spiega la presidente della Fidapa spezzina Gabriella Tartarini - è cercare di accendere le luci sulle poetesse, mettendo in primo piano le caratteristiche al femminile. La formula è quella dell’omaggio che le autrici locali faranno alle grandi. Un modo per far conoscere anche le voci del nostro territorio, che meritano di essere apprezzate. Purtroppo oggi la poesia al femminile non ha ancora trovato lo spazio che merita, lo vediamo anche nelle antologie, ma la realtà è che siamo circondate da grandi, da ogni paese". Così, Simona Albano racconterà Sylvia Plath, Daniela Feltrinelli racconterà Alda Merini, Gabriella Tartarini racconterà Antonia Pozzi, Silvia Arfaioli racconterà il Premio Nobel Wislawa Szymborska, Sonia Vatteroni racconterà Carol Ann Duffy, unica ancora vivente fra queste giganti, già insignita del premio Lerici Pea alla Carriera. "Per noi è un modo di festeggiare la poesia attraverso le voci più belle. Al termine - conclude Tartarini – per chiudere il cerchio, ognuna delle poetesse del nostro territorio leggerà anche alcuni dei propri componimenti".

Chiara Tenca