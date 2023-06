Arrivano sei defibrillatori Il progetto Hertz spicca il volo Il battesimo a Rocchetta Vara

Prende corpo il progetto Hertz to Heart Village, lanciato dall’associazione Tive6 con l’obiettivo di acquistare e donare sei defibrillatori ad altrettanti borghi dello Spezzino. Lunedì mattina la consegna del primo dispositivo, avvenuta a Rocchetta Vara. Il Dae è stato installato presso la farmacia Rossi e Orlando, in via Battaglione Zignago. L’inaugurazione del dispositivo ha visto la partecipazione degli alunni della scuola primaria di Rocchetta Vara, degli abitanti e dei promotori del progetto. La Croce azzurra di Brugnato, guidata da Marco Galletti, oltre ad occuparsi della manutenzione dell’apparecchiatura, nelle prossime settimane effettuerà anche il corso di primo soccorso finalizzato all’utilizzo dell’apparecchiatura, rivolto agli abitanti del borgo che volontariamente hanno dato la propria disponibilità. "Questo impegno testimonia la centralità delle società di mutuo soccorso della provincia all’interno del progetto" fanno sapere i promotori del progetto.

Il sindaco di Rocchetta Vara, Roberto Canata, ringraziando i promotori per aver scelto il borgo di Rocchetta, ha confermato l’impegno del Comune al fine di mantenere efficiente l’apparecchiatura installata, e ha manifestato la volontà di continuare nel percorso di promozione dell’installazione dei defibrillatori negli altri borghi del proprio Comune. Nicolò Maracci e Paolo Musetti, per conto dell’associazione Tive6, non hanno nascosto la propria soddisfazione per l’installazione del primo dispositivo. "È stato fatto un ulteriore piccolo passo verso l’ambizioso obbiettivo di fare della Spezia una provincia cardioprotetta" dicono. Nelle prossime settimane, saranno installati altri cinque defibrillatori acquistati e donati dall’associazione: i borghi prescelti sono quelli di Pugliola a Lerici, Trebiano di Arcola, Tivegna nel Comune di Follo, Nicola a Luni e Sarbia, sulle alture del capoluogo.